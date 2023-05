Dossier Piemonte: Cirio, 2023 focus su tratta italiana Tav

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - 'Quest'anno e' l'anno della tratta italiana, per cui dobbiamo essere concentrati sulla nostra parte di competenza'. Cosi' il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso di un forum organizzato dall'agenzia di stampa Radiocor e dal quotidiano Il Sole 24 Ore, sul timing per la realizzazione della Tav.

Per sottolineare l'importanza dell'opera, il governatore ha ricordato come il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, durante gli accordi firmati sul futuro di Mirafiori, 'rispetto al mio discorso, le domande me le ha rifatte solo sui tempi di realizzazione della Tav'.

