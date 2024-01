Domina: lavoro domestico produce 1% del pil, famiglie spendono 14,3 mld -2

Alle famiglie ruolo importante come attori di welfare (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Le famiglie italiane - evidenzia il rapporto - ricoprono un ruolo fondamentale come attori di welfare, dato che il loro impegno come datori di lavoro si traduce in un risparmio per le casse pubbliche. Ad esempio, senza la spesa delle famiglie, che garantisce la possibilita' dell'assistenza a domicilio, lo Stato dovrebbe spendere circa 19,8 miliardi in piu' per la gestione in struttura di quasi 1 milione di anziani.

Azzerando completamente l'indennita' di accompagnamento, che oggi va a sostegno, dell'assistenza a domicilio, la spesa pubblica salirebbe a 33,3 miliardi.

Quanto alla distribuzione geografica il rapporto spiega che "rispetto alla popolazione residente i lavoratori domestici sono maggiormente presenti in Sardegna, Lazio e Toscana e, considerando la distribuzione sul territorio, un terzo di tutti i lavoratori domestici si concentra in due sole regioni: Lombardia (19,5%) e Lazio (13,8%)". Prendendo in esame anche la componente irregolare (stimata da Inps nell'ordine del 51,8% contro una media nazionale dell'11,3% per gli altri settori economici), il numero complessivo dei lavoratori domestici raggiunge gli 1,86 milioni.

Questo tipo di lavoro sta tornando poi attraente anche per gli italiani; "se e' vero - scrive il rapporto - che a livello nazionale si registra una prevalenza di lavoratori domestici stranieri (69,5%) dall'altra parte cresce il trend dei lavoratori domestici italiani che raggiungono il 30,5% del totale". Sul fronte dei datori di lavoro, secondo i dati dell'Osservatorio Domina, nel 2022 sono 978 mila ovvero 109 ogni 100 lavoratori domestici. Il fatto che il numero di datori sia superiore a quello dei lavoratori significa che e' frequente il caso di lavoratori occupati presso lo stesso datore di lavoro. La maggior parte dei datori di lavoro e' di genere femminile (56,7%), in particolare in Sardegna il valore arriva al 67,1%, mentre e' il Veneto la regione con il maggior numero di datori di lavoro maschi (47,9%).

