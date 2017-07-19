Dogane: con Gdf sequestrati 113 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro

Piu' di 4,5 tonnellate sottratte nello scalo dal 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - Il Comando provinciale di Reggio Calabria e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato al porto di Gioia Tauro un carico di circa 113 chilogrammi di cocaina purissima che proveniva dall'America del Sud. Lo rendono noto l'Adm e la Gdf con una nota, dove specificano che dal 2025 nello scalo sono state sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina.

In questo caso, il personale del locale ufficio doganale e i militari del gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro hanno sottoposto a ispezione una sospetta partita di pellet proveniente dall'America latina e destinata all'importazione in territorio italiano. La cocaina e' stata scoperta usando gli scanner in dotazione all'Adm e con il contributo delle unita' cinofile della Gdf.

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(RADIOCOR) 09-07-26 12:26:06 (0302) 5 NNNN