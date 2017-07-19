Dmo: due nuovi negozi piemontesi della rete ex Modus entrano in Beauty Star

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 11 set - Beauty Star, brand del gruppo padovano Dmo (300 punti vendita e piu' di 1.700 dipendenti), annuncia l'ingresso di altri due importanti punti vendita ad Alba e Cuneo, completando l'integrazione dell'intera rete ex-Modus. I negozi passano cosi' al circuito Naima - Beauty Star, polo italiano che riunisce oltre 400 profumerie indipendenti sotto un marchio condiviso di cui Dmo e' partner. Con questa operazione, la catena arriva a 91 negozi attivi in Italia, confermando la volonta' del gruppo di raggiungere quota 100 entro il 2026 e rafforzare la propria posizione nel settore beauty nazionale.

Durante l'estate, il gruppo Dmo ha finalizzato l'acquisizione dell'intera rete retail della piemontese Vallesi, composta da 24 store a marchio Modus distribuiti in Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Toscana. I due punti vendita di Alba (290 mq) e Cuneo (307 mq), tra i piu' performanti della rete, passano quindi all'insegna Naima - Beauty Star, chiudendo un'operazione di espansione strategica e territorialmente capillare. Il fatturato del comparto beauty di Dmo salira' da 50 a circa 65-70 milioni di euro, mentre l'ebitda e' previsto in aumento del 25%. Confermata anche in questo ultimo passaggio la continuita' occupazionale per tutti gli 11 dipendenti coinvolti, in linea con l'approccio seguito durante l'intera operazione, che ha garantito il posto a quasi 100 lavoratori della rete ex-Modus. Oltre a Beauty Star, Dmo controlla anche la catena Caddy's, con 296 drugstore attivi in Italia nel canale cura persona e casa.

"Stiamo lavorando per annunciare nuove acquisizioni entro la fine del 2025 - spiega Francois Xavier Tah, direttore commerciale di Dmo. - In un mercato fermo, noi investiamo, cresciamo e ci rafforziamo. Siamo convinti che il canale profumeria abbia ancora molto potenziale da esprimere, se guidato con competenza e visione industriale".

