Dmo: Beauty Star acquisisce 22 negozi da Vallesi e cresce nel Centro-Nord

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 giu - Beauty Star, rete di profumerie del gruppo padovano Dmo ha annunciato di aver rilevato 22 negozi gia' a marchio Modus, acquisendo il ramo d'azienda cui faceva capo la societa' piemontese Vallesi e costituito appunto da 22 negozi - a luglio dovrebbero diventare 24 - attivi a loro volta nel comparto beauty; sono disseminati soprattutto in Veneto e in Piemonte, ma anche in Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Toscana. Verranno ribrandizzati Naima - Beauty Star, catena italiana di profumerie nata nel 2017 e ad oggi presente sul territorio nazionale con 400 profumerie, tra cui quelle ad insegna Beauty Star.

L'operazione si inserisce nei piani d'espansione della Dmo, societa' di proprieta' della famiglia Celeghin. Beauty Star, fondata nel 1989 a Santa Maria di Sala (Venezia), disponeva fino a ieri di 67 punti vendita disseminati in tutto il Nord Italia; con questo investimento, tocca subito quota 89 negozi, con l'obiettivo dichiarato di sfondare il tetto dei 100 entro il 2026. L'acquisizione e' stata strutturata in modo da garantire gia' in questi giorni l'operativita' di tutti i nuovi negozi e la piena occupazione dei loro dipendenti, circa 80. Il fatturato nel settore beauty di Dmo crescera' dagli attuali 50 milioni di euro a circa 65-70 milioni; uguale incremento subira' ovviamente tutto il gruppo, che fino a ieri totalizzava circa 300 milioni di fatturato (e piu' di 1700 dipendenti), con Ebitda che a sua volta e' atteso in deciso rialzo, +25%. Del gruppo fa parte anche Caddy's, la catena italiana di negozi specializzati nella vendita di prodotti per la cura della persona e della casa che conta 296 punti vendita in tutto il Paese.

"Abbiamo dato il via a un'operazione onerosa, direi straordinaria - spiega Fabio Celeghin, presidente di Dmo - perche' avevamo a cuore innanzitutto di proseguire nei nostri importanti progetti di sviluppo. Crediamo che nel nostro Paese ci siano ancora grandi opportunita' nel canale della profumeria e noi siamo intenzionati a diventarne uno dei principali player".

