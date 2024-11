Dlgs rinnovabili: Pd, carente e inadeguato a sbloccare le pratiche impantanate

'Ci pone di fatto fuori dagli obiettivi Ue' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - 'Il decreto sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e' assolutamente carente e non adeguato per sbloccare le pratiche impantanate e per armonizzare e rendere efficaci tutti quegli strumenti che dovrebbero remare nella stessa direzione, come il Pnrr e i decreti Aree idonee e il cosiddetto Fer-X, dedicato all'incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non ancora maturi dal punto di vista industriale". Cosi' i capigruppo Pd nelle commissioni Ambiente e Attivita' produttive della Camera, Marco Simiani e Vinicio Peluffo, sul Dlgs all'esame delle Commissioni stesse.

"Si tratta, infatti, di un decreto - aggiungono - che fallisce proprio nel suo punto piu' qualificante e cioe' nel predisporre le semplificazioni autorizzative e le razionalizzazioni in grado di velocizzare le soluzioni piu' codificate e meno impattanti, rassicurando gli investitori e stabilizzando gli indotti. Tra l'altro, cosi' facendo, la maggioranza decide di andare nella direzione opposta a quanto sancito nella Conferenza Stato Regioni e non tiene conto della sospensiva del Consiglio di Stato sul decreto Aree idonee che e' centrale nella programmazione della produzione delle rinnovabili. Insomma, un vero e proprio fallimento della destra che con questo decreto ci pone di fatto fuori dagli obiettivi della Legge europea sul Clima, che ha formalmente sancito l'obiettivo della neutralita' climatica al 2050, e lontani dal traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030'.

