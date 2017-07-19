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Dlgs incentivi: al via esame in commissione Industria del Senato
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Al via l'iter del decreto legislativo sulla revisione del sistema degli incentivi in commissione Industria del Senato. Il provvedimento, sul quale la Commissione dovra' esprimere il proprio parere, e' stato incardinato.
Nella prossima seduta verra' deciso se svolgere un ciclo di audizioni dei soggetti interessati.
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(RADIOCOR) 08-04-26 10:38:38 (0240) 5 NNNN