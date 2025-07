Dl universita': ok definitivo Camera, nuove risorse a Piani triennali ricerca -2

Bernini, 'Oltre 300 milioni in investimenti mirati' (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,29 lug- "Con l'approvazione definitiva di questo decreto - dichiara in una nota il ministro dell'Universita', Anna Maria Bernini - mettiamo a disposizione del sistema universitario e della ricerca italiana oltre 300 milioni di euro di investimenti mirati. Si tratta di una svolta concreta che dimostra la centralita' strategica che attribuiamo alla scienza e all'innovazione per la competitivita' del nostro Paese. Dai 160 milioni per potenziare le infrastrutture scientifiche ai 150 milioni per il Piano Ricerca Sud, stiamo costruendo un ecosistema della ricerca piu' solido e inclusivo. Grazie a questi investimenti, l'Italia si afferma come protagonista della ricerca internazionale e un polo di attrazione per nuovi talenti'.

Bof

