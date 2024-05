Dl superbonus: sub-emendamenti FI, stop retroattivita'

Su contributi Inps e spalma-detrazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Stop al divieto per le banche di compensare i crediti da bonus edilizi con i contributi Inps e i premi Inail. O, quantomeno, stop alla retroattivita' del divieto che scatterebbe solo per i crediti maturati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl superbonus. Lo prevedono due sub-emendamenti presentati da FI all'emendamento del Governo al Dl superbonus in commissione Finanze del Senato.

Un altro sub-emendamento di Fi elimina la retroattivita' per lo spalma-detrazioni: il nuovo meccanismo scattera' dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'onere e' stimato in 390 milioni per ciascun anno dal 2025 al 2028 da coprire per 300 milioni dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per 90 milioni dal fondo per le esigenze indifferibili.

