Dl superbonus: sub-emendamenti FI, stop a sugar tax almeno fino a 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Stop alla sugar tax fino al 1 gennaio 2025 o fino al 1 luglio 2026 (in analogia con la plastic tax). Sono le due proposte avanzate da FI in due sub-emendamenti presentati all'emendamento del Governo sul Dl superbonus. Gli oneri sono valutati in 68 milioni nel 2024 e, in caso di congelamento fino al 2026, in 142,5 milioni nel 2025 e 39 nel 2026 attenti dal fondo per interventi strutturali di politica economica.

