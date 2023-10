Dl sud: ok Camera con 171 voti favorevoli, passa al Senato -3

Portale e Sportello unico digitale Zes per investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ott - Viene quindi istituita, presso la Presidenza del Consiglio, la Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal ministro degli Affari europei, con il compito di approvare il 'Piano strategico nazionale delle aree interne' (Psnai). Alla Cabina compete inoltre il monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse finanziarie.

Dal 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes unica) ricomprendera' i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituira' le Zes attuali. E' prevista anche in questo caso una Cabina di regia Zes, attestata alla Presidenza del Consiglio, con compiti di coordinamento, indirizzo, vigilanza e monitoraggio. Mentre uno specifico portale web garantira' la conoscenza in modo immediato e semplice dei benefici riconosciuti alle imprese (sempre dal gennaio del prossimo anno verra' attivato lo Sportello unico digitale Zes orientato alle attivita' produttive nel Mezzogiorno).

Bof

(RADIOCOR) 31-10-23 12:33:34 (0431)PA 5 NNNN