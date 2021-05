Dl sostegni: Tosato (Lega), bene proroga concessione A22

Ora trovare soluzione piu' duratura (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mag - "Bene l'approvazione dell'emendamento della Lega al Dl sostegni che autorizza l'estensione della concessione per la A22. La proroga fino al 31 luglio 2021 previene per il momento il rischio di togliere agli Enti locali il controllo della gestione degli investimenti necessari e gia' programmati per i territori di Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia. Occorre pero' trovare in questi pochi mesi una soluzione piu' duratura affinche' gli investimenti di centinaia di milioni, accumulati negli anni grazie alla buona gestione della Societa', possano essere realizzati a beneficio delle nostre Comunita'. L'Autostrada del Brennero e' un'opera centrale per i territori che attraversa ed importante per tutta l'Italia'. Cosi' il senatore della Lega Paolo Tosato, sull'approvazione dell'emendamento al Dl sostegni nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

com-nep

(RADIOCOR) 04-05-21 16:39:57 (0531)PA,INF 5 NNNN