Dl sostegni: Toffanin (FI), dalle audizioni emerso 'grido d'aiuto' mondo imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 apr - 'Dalle audizioni sono emerse numerose richieste e proposte dal mondo delle imprese. Intendendo in senso lato il mondo delle imprese: non solo le aziende ma anche il settore del commercio, le partite Iva, i professionisti, il Terzo settore'. E' la senatrice Roberta Toffanin (FI), relatrice sul Dl sostegni in Senato insieme a Daniele Manca (Pd), a fare il punto al termine del corposo ciclo di audizioni sul provvedimento nelle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama, prima della presentazione e dell'esame delle proposte di modifica. 'Senza dimenticare - aggiunge la senatrice - le questioni relative a Comuni e Regioni'. Insomma, 'arriva un grido d'aiuto, in un momento in cui la situazione del Paese e' delicata e sta emergendo il disagio sociale. Il provvedimento deve cercare di dare sostegno al mondo dell'impresa, dando voce anche al territorio e al mondo della sanita''. Nella maggioranza, riferisce Toffanin, si sta facendo 'un confronto sui temi' in vista delle possibili modifiche con l'obiettivo di dare delle 'risposte' alle esigenze emerse anche se alcune questioni, come quelle della liquidita' e delle proroga delle moratorie, molto probabilmente 'troveranno spazio nel secondo decreto sostegni'.

