Dl sostegni: primo giro di boa al Senato con dote ulteriori di 770 mln -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - Sul versante del lavoro, il Dl allunga ulteriormente il periodo di possibile fruizione della Cig-Covid (al 30 giugno per i trattamenti ordinari e al 31 dicembre per quelli in deroga).

Con una modifica introdotta in Senato, e' stato evitato un 'buco' di copertura per gli ultimi giorni di marzo.

Parallelamente si estende il blocco dei licenziamenti al 30 giugno e al 31 dicembre. Incrementato il reddito di cittadinanza (ma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha cassato la previsione di impignorabilita' introdotta dalle Commissioni), viene rafforzato anche il Reddito di emergenza. Fra le novita' introdotte su input di Fratelli d'Italia la tutela in caso di malattia da Covid per i professionisti. E' stata poi decisa l'assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova-San Giorgio. Fra le altre misure introdotte durante l'esame a Palazzo Madama un allungamento da 18 a 24 mesi della validita' dei voucher per i viaggi e pacchetti turistici non utilizzati e da 18 a 36 mesi per spettacoli e musei. Inoltre 10 milioni saranno destinati come credito di imposta al 90 per cento quale contributo straordinario per il settore della cultura. Vengono stanziati 50 milioni per le associazioni sportive dilettantistiche e il rimborso, anche sotto forma di voucher, per gli abbonamenti relativi all'accesso a impianti sportivi di ogni tipo. 20 milioni andranno come contributo straordinario all'emittenza locale.

Infine e' stato previsto un fondo di 10 milioni a sostegno dei genitori lavoratori separati o divorziati e separati per garantire la continuita' del pagamento dell'assegno di mantenimento.

E' stato approvato inoltre un ordine del giorno che impegna il Governo ad introdurre nel Dl sostegni bis un ulteriore 'pacchetto' di misure per rafforzare il taglio ai costi fissi e la liquidita' delle imprese oltre a sostegni a settori specifici e agli Enti locali, anche per misure sociali.

nep

