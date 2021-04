Dl sostegni: Entrate, pagamenti a quota 3 mld per 1 mln di destinatari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - A 16 giorni dall'apertura del canale telematico per l'invio delle domande, i pagamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate a favore di imprese e lavoratori autonomi sono piu' di un milione, per un importo complessivo che supera i 3 miliardi di euro (3.045.127.656 euro). Lo rende noto l'Agenzia in un comunicato stampa. Circa 625 milioni di euro hanno raggiunto gli esercenti del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, 608 milioni sono stati destinati alle attivita' dei servizi di alloggio e ristorazione, 336 milioni a quelle manifatturiere, 324 milioni al settore dell'edilizia. A livello regionale, i mandati di pagamento piu' numerosi sono stati inviati in Lombardia (circa 173mila soggetti che hanno ricevuto il contributo), seguono il Lazio (108mila), la Campania (103mila), il Veneto (75mila) e la Toscana (74mila). Fra le altre regioni spiccano la Sicilia (71mila), l'Emilia-Romagna (71mila), la Puglia (70mila) e il Piemonte (69mila).

red

