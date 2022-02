Dl sostegni: De Poli (Udc), stop vincoli su cessione credito o rischio paralisi

Interrogazione al ministro dell'Economia, Daniele Franco (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - "Nel decreto sostegni-ter vanno eliminate le limitazioni sulla possibilita' di cessione del credito, precedentemente concessa per il Superbonus 110 e altri bonus edilizi. Ho presentato stamane un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Economia, Daniele Franco: il Governo modifichi la normativa o il rischio, dietro l'angolo, e' una paralisi del settore dell'edilizia e di tutta la filiera". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che, a Palazzo Madama, ha presentato un'interrogazione parlamentare con cui si chiede una modifica all'art. 28 del Dl 27/2022: "Abbiamo il dovere di ascoltare le ragioni delle imprese e ci impegneremo in Parlamento affinche' si possa arrivare ad una correzione della normativa in questione: le aziende italiane hanno bisogno di certezze e chi si comporta bene non deve essere punito per i pochi che infrangono le regole. E' giusto e sacrosanto prevenire e combattere le frodi, ma non si puo' penalizzare un intero tessuto produttivo e socio-economico.

Limitare, infatti, la cessione del credito comporta bloccare il circolo virtuoso del Superbonus 110 e degli altri bonus edilizi, dando vita a una serie di contenziosi legali. Si tratta, a nostro avviso, di una decisione sbagliata e illogica. Il Governo cambi rotta".

