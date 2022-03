Dl sostegni: Coltorti (M5S), ok misure a supporto Anas e trasporto ferroviario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - "La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a due emendamenti a mia prima firma, riformulati in un'unica proposta emendativa, al Dl sostegni ter. Si tratta di due norme a sostegno del trasporto merci su ferro e Anas". Lo annuncia in una nota il presidente della commissione Lavori pubblici e Infrastrutture di Palazzo Madama, Mauro Coltorti (M5S).

"In particolare vengono incrementate - spiega - di 5 milioni di euro l'anno, dal 2022 al 2027, le risorse destinate al sostegno delle imprese ferroviarie che trasportano merci in Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In favore di Anas che, con il piano Rientro strade avviato nel 2018, arrivera' a inglobare circa 6.500 km di strade ex statali, regionali e provinciali, portando rete servita a oltre 32mila km, viene invece autorizzata una spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028-2031".

Il senatore chiarisce, inoltre, che "le risorse sono destinate per compensare la societa' degli oneri derivanti dal calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza Covid e dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade".

Bof

