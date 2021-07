Dl sostegni bis: Pesco (M5S), il cashback e' servito, va riproposto e confermato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - "Faremo il possibile affinche' il cashback venga riproposto, venga riutilizzato e magari migliorato, perche' sappiamo che questa misura in alcuni settori puo' funzionare sicuramente molto meglio, mentre in altri settori puo' anche essere non utilizzato, come ad esempio nella grande distribuzione". Lo ha detto Daniele Pesco (M5S), presidente della commissione Bilancio del Senato, intervenendo in Aula sul Dl sostegni bis. Per il senatore M5S "il cashback e' una misura che e' servita molto", sia perche' ha favorito l'installazione della applicazione IO, creando una interfaccia tra i cittadini e lo Stato, sia in funzione anti-evasione. "Quindi - ha rimarcato - il cashback e' sicuramente una misura che va riproposta e riconfermata".

