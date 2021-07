Dl sostegni bis: ok fiducia Camera su nuovo pacchetto di aiuti alle imprese -5

Contratti a termine prolungati con intese collettive (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,14 lug- Nel decreto legge rientrano anche le norme sullo sblocco graduale dei licenziamenti disposte con il Dl lavoro-fisco varato a fine giugno e affidate a questo provvedimento (la nuova norma concede, tra l'altro, la possibilita' di usare per tutto il 2021 la cig gratuita in cambio dell'impegno delle imprese a non licenziare).

I relatori sono peraltro intervenuti sulle disposizioni relative ai contratti a tempo determinato previste dal Dl dignita', stabilendo in particolare che fino al 30 settembre 2022 tali contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi (ma meno di 24) in caso di particolari esigenze emerse dalla contrattazione collettiva.

Viene inoltre fermato, sempre su input della Ragioneria generale dello Stati, il rifinanziamento permanente per i centri per l'impiego a carico dei Fondo che alimenta il Reddito di cittadinanza perche' quest'ultimo, secondo relatori, "non reca le occorrenti disponibilita' in via permanente".

