Dl sostegni bis: ok fiducia Camera su nuovo pacchetto di aiuti alle imprese -4

Ecobonus auto per tutto il 2021, anche per l'usato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,14 lug- Il 'Sostegni bis' proroga, tra l'altro, al 31 dicembre le moratorie sui prestiti garantite dallo Stato (ma solamente sulla quota capitale). Emendamenti votati in Commissione intervengono, invece, sul sistema delle banche popolari con attivi sotto gli 8 miliardi, disponendo che potranno emettere azioni di finanziamento con diritti patrimoniali e amministrativi.

Arrivera' fino a fine anno con una dote da 350 milioni l'ecobonus auto. Nella proroga del meccanismo lanciato per favorire la diffusione di veicoli elettrici e ibride figurano anche incentivi da 750 a 2mila euro per chi acquistera' una 'euro6' usata, diesel o benzina, che costi meno di 25mila euro, rottamando pero' un'auto con almeno 10 anni. Sul versante auto va poi registrato l'emendamento che prevede l'istituzione del 'Centro italiano di ricerca per l'automotive', con sede a Torino (come il mai attuato 'Polo di eccellenza per la ricerca e l'innovazione nell'automotive' introdotto con il Dl rilancio).

Anche questo provvedimento ha un passaggio dedicato alla vicenda Alitalia, con un ulteriore prestito da 100 milioni, che si sommano agli altri 100 previsti dal Dl lavoro-fisco (successivamente entrato nel 'Sostegni bis') per fare fronte a richieste di rimborsi. Una modifica introdotta dalla Camera, su sollecitazione della Ragioneria dello Stato, chiarisce tuttavia che i proventi registrati al termine dell'amministrazione straordinaria 'sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato", al fine di evitare che 'possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Bof

