Dl sostegni bis: ok fiducia Camera su nuovo pacchetto di aiuti alle imprese -2

Estesa la platea delle attivita' indennizzate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,14 lug- Il Dl sostegni bis si avvia a lasciare Montecitorio con una serie di sostanziali modifiche rispetto all'articolato licenziato ormai quasi due mesi fa da Palazzo Chigi. Novita' cui difficilmente se ne aggiungeranno altre a Palazzo Madama, dove arrivera' a ridosso del termine della conversione in legge.

Per quanto riguarda gli aiuto a fondo perduto alle imprese il decreto legge introduce il meccanismo del 'doppio binario', dotato di oltre 15 miliardi (su un totale di risorse impegnate dal provvedimento per circa 40 miliardi): bonifico automatico in linea con l'erogazione disposta con il 'Sostegni 1' o calcolo dell'indennizzo in base alla perdita d'esercizio 2020-2019 (ma in questo caso e' richiesta la presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi). La commissione Bilancio ha peraltro ottenuto l'ampliamento della platea delle imprese che possono accedere al fondo perduto, disponendo l'aumento del volume d'affari 2019 delle attivita' coinvolte da 10 a 15 milioni. Mentre entrano in gioco, per il confronto utile alla stima delle perdite, anche i periodi aprile 2010-marzo 2021 rispetto a dodici mesi prima.

Tutte le forme di indennita' erogate a imprese e lavoratori autonomi risulteranno peraltro escluse dalla base imponibile.

Anche in questo caso si tratta di un'innovazione frutto del confronto parlamentare.

E' stato quindi esteso di 40 milioni di fondo per le imprese costrette a chiudere per il Covid nel 2021.

Contributi specifici riguarderanno, infine, per 60 milioni, le imprese dei segmenti 'wedding', feste e cerimonie. Altri 50 milioni arriveranno alle aziende fieristiche e alle societa' di logistica e allestimento, mentre 100 milioni sono le risorse stanziati per aiuti, sempre a fondo perduto, destinate alla ristorazione collettiva. Contributi sono stati peraltro assegnati, sempre in prima lettura, anche al settore degli operatori turistici, alle citta' d'arte e a quelle portuali.

Bof

