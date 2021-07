Dl sostegni bis: nove correzioni da Rgs, una riguarda amministrazione Alitalia

Proventi in prededuzione di crediti verso lo Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 lug - Sono nove le correzioni al Dl sostegni bis sollecitate dalla Ragioneria dello Stato alla commissione Bilancio della Camera, tutte riguardanti precisazioni in termini di copertura. Interventi che verranno calati nel provvedimento attraverso specifici emendamenti dei relatori attraverso soppressioni di commi o modifiche al testo. Oltre a modifiche di allocazioni contabili di diversi fondi di finanziamento viene cosi' precisato, in particolare, che per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria di Alitalia, che i relativi "proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato". La modifica viene motivata dai relatori con la considerazione che va "escluso, all'escluso all'esito dell'amministrazione straordinaria, possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Viene inoltre fermato il rifinanziamento permanente per i centri per l'impiego a carico dei Fondo che alimenta il Reddito di cittadinanza perche', spieagano i relatori, quest'ultimo "non reca le occorrenti disponibilita' in via permanente". Un'ulteriore precisazione corregge, sempre con l'obiettivo di non comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, la norma sul differimento dei termini per la verifica della regolarita' contributiva.

Viene infine ulteriormente puntualizzato che i componenti della Commissione tecnica sull'Inpgi non dovranno percepire alcun compenso o gettone di presenza.

Il testo e' atteso nell'Aula di Montecitorio, per la ripresa dell'esame, alle 19.

Bof

