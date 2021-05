Dl sostegni bis: Confcommercio, passi avanti ma l'emergenza e' ancora aperta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - "Passi avanti", "ma l'emergenza e' ancora aperta per un terziario di mercato che, nel 2020, si e' misurato con una caduta dei consumi nell'ordine dei 107 miliardi di euro. E la ripartenza richiedera' un impegno rafforzato in termini di politiche, di progetti, di investimenti". Cosi' Confcommercio-Imprese per l'Italia a proposito del Decreto Sostegni bis approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

"Bene - annota Confcommercio - l'ampliamento delle tipologie d'intervento in materia di contributi a fondo perduto ed il loro almeno parziale rafforzamento. Restano comunque rigidita' in termini di parametri d'accesso concernenti la misura delle perdite di fatturato e/o il tetto massimo dei ricavi. Sul versante degli interventi di alleggerimento dei costi fissi, giusta l'attenzione al credito d'imposta a valere sui canoni per locazioni commerciali e contratti d'affitto d'azienda, anche se ne andrebbe estesa la vigenza temporale. Si inizia ad affrontare il nodo della Tari sia pure con i limiti di un fondo di compensazione finalizzato alla concessione di agevolazioni da parte dei comuni. Quanto al credito, la proroga della moratoria sui prestiti bancari sino alla fine dell'anno riguarda pero' la sola quota capitale. Inoltre, l'allungamento della durata dei finanziamenti garantiti si accompagna alla riduzione della copertura della garanzia pubblica. Sono soluzioni che vanno riviste".

