Dl sisma: Mirabelli (Pd), utile e necessario ma serve legge sulle emergenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - "Stiamo intervenendo sulla ricostruzione dei territori di Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e Ischia, con l'obiettivo di semplificare la ricostruzione, accelerarla, garantirne la qualita' e, soprattutto, restituire a quei cittadini, insieme alla casa, opportunita' economiche, lavoro e servizi. Ma la discussione di questi giorni ci consegna, ed e' il parere di tutti, la necessita' di fare presto e bene per approvare al piu' presto una legge sulle emergenze, che stabilisca linee chiare ed efficaci per intervenire quando, e purtroppo succede troppo spesso, il nostro Paese subisce calamita' naturali. Cosi' il senatore del Pd Franco Mirabelli, relatore a Palazzo Madama sul Dl sisma. "Il provvedimento, cosi' com'e' stato integrato dal Parlamento, va in aiuto delle persone e crea nuove opportunita' per la ricostruzione e lo sviluppo economico delle aree del sisma e mette a disposizione strumenti utili per aiutare le istituzioni, a partire dai Comuni, a fronteggiare l'emergenza, ma l'impegno di tutti deve essere quello di mettere in campo altre risorse e altri strumenti per uscire dall'emergenza e ridare speranza alle persone colpite dal sisma".

