Dl sicurezza: Palazzo Chigi, infondati allarmi su produzione di canapa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - L'articolo 18 del decreto, spiega ancora la nota, 'ha solo ribadito l'ambito di applicazione della legge 242/2016: e lo ha fatto poiche' era stata avviata la commercializzazione, nei cosiddetti 'cannabis shop', di inflorescenze e suoi derivati, acquistati per un uso ricreativo, insinuando la falsa idea di legalizzazione di una cannabis definita erroneamente 'light'.

Tutto cio' con esposizione degli acquirenti, in particolare dei piu' giovani, a rischi per la salute, e generando incertezze fra gli operatori commerciali. Non e' nemmeno corretto, infine, affermare, come fa l'assessore Caner, che 'il dl non vieta l'importazione del prodotto, consentita dalla norma europea, ma solo la coltivazione nazionale'.

Resta infatti vietata anche l'importazione delle inflorescenze, in linea con quanto sancito dalla Cassazione'.

