Dl sicurezza lavoro: ok fiducia Camera, entro domani il via libera definitivo

No aliquote Inail in bonus se condanne per violazioni gravi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - L'Aula della Camera ha approvato con 194 voti favorevoli e 104 contrari (quattro gli astenuti) la questione di fiducia posta dal Governo sul Dl con le 'misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile', nel testo identico a quello licenziato dal Senato. Il via libera definitivo al provvedimento e' atteso entro domani. L'Assemblea procede ora alla discussione dei relativi ordini del giorno.

Il testo conta 24 articoli e autorizza, tra l'altro, l'Inail, dal 2026 e nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico, con esclusione dal riconoscimento di tale meccanismo di calcolo per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La misura si applica anche ai contributi dovuti all'istituto stesso in agricoltura.

Bof.

