Dl sicurezza lavoro: ok fiducia Camera, entro domani il via libera definitivo -2

Stretta su badge per cantieri e sanzioni patente a crediti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - Con il decreto legge si interviene anche sulle norme relative alle attivita' di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento, si legge nella documentazione del servizio studi della Camera, alle attivita' in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attivita' a rischio piu' elevato. In particolare, si dispone che l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine del rilascio dell'attestato per l'iscrizione alle liste di conformita', controlli in via prioritaria i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in regime di subappalto; nei cantieri edili sia in appalto che in subappalto, nonche' negli ulteriori ambiti di attivita' a rischio piu' elevato (da individuare con apposito decreto ministeriale), l'obbligo per il datore di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. E' inoltre stabilito l'aumento da 6.000 a 12.000 euro della sanzione in caso di mancanza della patente a crediti. Inoltre, per le condotte che si realizzano successivamente al primo gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e minori si applica in tutti i casi di violazione delle norme sul lavoro irregolare, per singolo lavoratore, a prescindere dalla durata dell'illecito, mentre le violazioni connesse al lavoro irregolare sono considerate con riferimento a ciascun lavoratore. Il committente e' poi tenuto a specificare le imprese che operano in regime di subappalto nella notifica preliminare che egli trasmette alla Asl prima dell'inizio dei lavori. Risultano poi rafforzate le capacita' ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro e de carabinieri, anche attraverso l'assunzione all'Inl, tra il 2026 e il 2028, di 300 addetti, e l'aumento da 710 a 810 (entro il 2027) del contingente dell'Arma assegnato al ministero del Lavoro. Bof.

