Dl sicurezza lavoro: Confindustria, testo equilibrato ma ci sono ancora criticita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - 'Confindustria esprime un giudizio sostanzialmente positivo di questo decreto legge anche perche' e' il frutto di un percorso in parte di condivisione con le parti sociali e quindi ha potuto raccogliere molte delle osservazioni, delle proposte e delle analisi che Confindustria ha ritenuto di fare nel percorso con il ministero del Lavoro'. Cosi' Confindustria, in occasione dell'audizione davanti la decima Commissione del Senato sul dl sicurezza sul lavoro, rilevando che 'ci sono delle criticita' che a nostro modo di vedere vanno corrette nel testo'.

'Il decreto e' un buon punto di sintesi delle diverse posizioni che si sono avute nel corso del confronto e, a nostro modo di vedere, l'equilibrio si e' raggiunto anche perche' non sono state inserite nel testo finale del provvedimento una serie di temi e argomenti che avrebbero sicuramente determinato problemi in quanto non condivisibili', ha aggiunto il rappresentate dell'associazione, con riferimento al 'reato di omicidio sul lavoro, l'istituzione di una procura nazionale, la revisione della disciplina del rappresentante dell'Rspp (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione), l'inserimento nel documento di valutazione dei rischi del tema delle violenze e delle molestie, e' un tema delicatissimo e merita un'attenzione molto particolare, cosi' come anche non e' stata inserita la revisione degli ambienti confinati, che e' un tema molto tecnico e avrebbe creato - se affrontato senza il necessario confronto - reali problemi oggettivi e procedimentali, cosi' come non e' stato inserito nel decreto il tema della formazione del preposto in presenza fisica perche' sarebbe stata una peculiarita' rispetto al complessivo sistema disegnato dall'accordo Stato e regioni sulla formazione'. Per Confindustria, 'quindi, la mancanza di questi elementi, la scelta del governo di non inserire questi elementi, sicuramente ha contribuito a dare al testo un equilibrio che, ripeto, rappresenta il principale valore di questo testo'.

