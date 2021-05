Dl semplificazioni: nuova bozza di 44 articoli, piu' semplice il Superbonus 110%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mag - Arrivano le semplificazioni per il Superbonus 110%. Nell'ultima bozza datata oggi di 44 articoli del decreto Semplificazioni, atteso in Consiglio dei ministri a breve, sono previste "Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico". In particolare, per il Superbonus viene eliminato il vincolo per edifici unifamiliari e all'interno di complessi plurifamiliari "che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi all'esterno"; e' inoltre precisato che "per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti"; l'agevolazione viene estesa anche alle societa' per azioni, srl, cooperative, altri enti pubblici e privati, trust per immobili con attivita' d'impresa o industriale o agricola; infine per quanto riguarda le asseverazioni tecniche si prevede che gli interventi agevolati "costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in cui sono attestati gli estremi del titolo abilitativo o che la costruzione e' stata completata in data antecedente al settembre 1967".

