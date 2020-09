Dl semplificazioni: nel pomeriggio riunione maggioranza su 'nodi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - Stanno proseguendo le votazioni nelle commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato sul Dl semplificazioni ma restano diversi temi accantonati in attesa di una 'quadra' nella maggioranza. Tra questi l'articolo 10 sulla rigenerazione urbana ma anche le questioni dell'aeroporto di Firenze e dell'ammodernamento degli stadi

Dopo quelle svoltesi ieri, una riunione di maggioranza e' prevista nel pomeriggio per sciogliere questi nodi e puntare alla chiusura dei lavori questa sera. Viene pero' dato come probabile lo slittamento dell'approdo del provvedimento in Aula a giovedi' dove viene data per scontata la questione di fiducia su un maxi-emendamento con le novita' introdotte dalle Commissioni. Una Capigruppo e' convocata alle 18,30. Il decreto legge deve passare all'esame della Camera per essere convertito in legge entro il 14 settembre.

