Dl Semplificazioni: Nardi (Pd), ora superbonus piu' facile e con meno burocrazia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - "Il decreto semplificazioni rende piu' agevole l'utilizzo dei superbonus al 110% da parte delle famiglie. Per esempio: ora e' chiaro che per procedere basta una 'semplice' Cila, cioe' la comunicazione di inizio lavori, e non la Scia, necessaria quando l'intervento riguarda elementi strutturali. Si tratta di una svolta importante'. Lo dichiara Martina Nardi (Pd), presidente della commissione Attivita' produttive della Camera, che ha presentato un emendamento all'articolo 33 bis del decreto governance Pnrr-semplificazioni, ottenendo il parere positivo del Governo. L'emendamento e' stato approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Ambiente.

'Non sono piu' possibili interpretazioni discrezionali" spiega Nardi. "Da ora e' ufficiale che non c'e' piu' l'obbligo della dichiarazione di conformita' urbanistica sia in caso di superbonus 110% sia in caso di sisma-bonus per opere di intervento strutturale come ad esempio il rifacimento del tetto o del solaio o delle scale. Questo determina evidenti ripercussioni positive sia per i professionisti sia per i cittadini, che vengono liberati da numerosi passaggi burocratico-amministrativi".

nep

(RADIOCOR) 20-07-21 14:31:38 (0385)PA,IMM,INF 5 NNNN