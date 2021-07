Dl Semplificazioni: Nardi (Pd), ora superbonus piu' facile e con meno burocrazia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - "Altre innovazioni molto importanti - aggiunge - riguardano il cappotto termico e il cordolo anti-sismico, che d'ora in avanti andranno in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge. Viene poi chiarita la questione dei tetti fotovoltaici: si potranno installare i pannelli anche nei centri storici, o meglio in quelle Zone A che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purche' ovviamente si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, cioe' che non snaturino la zona dal punto di vista visivo. In pratica - spiega ancora la presidente della commissione Ambiente in una nota - l'emendamento chiarisce dei passaggi che potevano essere oggetto di interpretazioni restrittive da parte dei Comuni. Si tratta di modifiche suggerite dal confronto con il mondo delle imprese, con i cittadini e con gli amministratori locali. E' una vittoria importante, frutto di un lavoro di tessitura e mediazione che ha riunito varie proposte emendative della maggioranza. E' la prova che quando il Parlamento lavora bene si possono produrre risultati positivi per i cittadini. Non dimentichiamo mai - conclude Nardi - che gli interventi legati al superbonus servono a migliorare le abitazioni delle famiglie italiane, rendendole sia piu' sostenibili, e quindi anche meno costose, sia piu' sicure. Il risultato e' anche la ripartenza del settore edile, con ripercussioni molto incoraggianti sui livelli occupazionali".

