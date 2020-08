Dl semplificazioni: Messina (Pd), ok proposta stabilita' finanziaria Enti locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - "Soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia firma che ripara un'ingiusta disparita' di trattamento tra Enti locali in materia di stabilita' finanziaria

Come sappiamo, la situazione di straordinaria emergenza sanitaria ha avuto importanti ripercussioni anche sulle casse degli Enti locali e soprattutto dei Comuni. Con questo emendamento, frutto di un continuo e proficuo dialogo con il Governo, si evita che vi sia una dichiarazione di dissesto finanziario prima che siano stati assorbiti gli effetti dell'emergenza Covid-19 sui bilanci degli enti gia' in difficolta' finanziarie.' Lo riferisce la senatrice Pd Assuntela Messina. "Senza annunci roboanti e toni esasperati continuiamo a lavorare a beneficio degli Enti territoriali, istituzioni di massima prossimita' ai cittadini, da cui dipendono indispensabili servizi pubblici. Solo con un'azione di raccordo tra istituzioni centrali e territori e' possibile portare a casa risultati significativi come questo, che sebbene non siano accompagnati dal chiasso degli slogan, sono di prioritaria importanza per la qualita' della vita delle persone".

com-nep

(RADIOCOR) 31-08-20 17:23:48 (0261)PA 5 NNNN