Dl semplificazioni: Confindustria, primo tassello utile, esame Camere lo rafforzi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Per il direttore generale di Confindustria, "il decreto legge impatta su importanti nodi, strutturali e procedimentali, dell'azione pubblica, che rallentano le procedure e bloccano gli investimenti. In particolare, contiene misure volte a razionalizzare i procedimenti amministrativi e a renderne piu' certi i tempi di conclusione, da un lato, rafforzando il ricorso a istituti come il silenzio-assenso, l'autocertificazione, la perentorieta' dei termini e i controlli ex post e, dall'altro, attivando la cosiddetta 'leva' digitale, attraverso interventi volti a rafforzare i sistemi informatici e i servizi digitali dell'amministrazione. Inoltre, con l'obiettivo di sostenere la ripresa, in materia di contratti pubblici e ambiente il decreto-legge amplia il novero degli strumenti a disposizione delle amministrazioni per velocizzare le procedure e, in questo modo, incrementare la spesa per investimenti, pubblici e privati. L'efficacia di questi strumenti dipendera' anche dall'immediatezza dell'attuazione e dalle scelte che la politica, a monte, e le singole amministrazioni, a valle, saranno in grado di realizzare per dar seguito alle novita' del provvedimento

Senz'altro apprezzabile, poi, il tentativo di contrastare la cd. burocrazia difensiva, limitando la responsabilita' erariale (sebbene a tempo) alle sole fattispecie dolose, nonche' delimitando il perimetro del reato di abuso di ufficio. Si tratta di correttivi da tempo invocati dal sistema imprenditoriale, che aggrediscono la manifestazione piu' evidente di un'amministrazione troppo attenta alla legittimita' formale degli atti e troppo poco, invece, ai risultati prodotti".

