Dl semplificazioni: Bianchi (Ance), Governo controlli che i cantieri aprano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - 'Non abbiamo riscontrato alcun beneficio dalle presunte accelerazioni del cosiddetto decreto Semplificazioni. Ad oggi non hanno prodotto alcunche'. Non sarebbe opportuno che le stazioni appaltanti aggiudicassero e consegnassero i lavori per i quali da mesi, gia' prima dell'epidemia, sono state bandite gare pubbliche? Parliamo di lavori che nulla hanno a che vedere con il Recovery fund, con i commissari o con il Piano Italia Veloce: sono gia' finanziati e attendono solo l'apertura dei cantieri. Perche' non interessa a nessuno?'.

E' quanto dichiara in una nota Edoardo Bianchi, vicepresidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) con delega ai lavori pubblici. 'Le stazioni appaltanti - continua Bianchi - devono essere messe in condizioni di svolgere il proprio compito investendo su formazione e personale da assumere. Fingere di continuare a non vedere questo problema contribuisce a portare il Paese al fallimento'.

Com - Sam

