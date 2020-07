Dl semplificazioni: Bankitalia, su appalti puntare a riforma in tempi brevi

Serve stabilita', trasformare norme transitorie in permanenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Il capitolo sugli appalti pubblici del decreto legge sulle semplificazioni "si caratterizza per l'uso di diverse tecniche normative; disposizioni a carattere permanente si affiancano all'introduzione di strumenti quali deroghe, sospensioni dell'efficacia di disposizioni normative e uso di norme a termine. Tale approccio consente di anticipare l'adozione di misure piu' urgenti, osservarne l'impatto, e, si auspica in tempi brevi, intervenire in vista di una riforma piu' organica del sistema italiano del public procurement". Lo rileva Luigi Donato, Capo del Dipartimento immobili e appalti della Banca d'Italia, ascoltato dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato sul provvedimento, avvertendo che "oltre ad essere funzionale ad un incremento della capacita' di spesa della pubblica amministrazione, la riforma appare non rinviabile anche alla luce dei futuri investimenti, in particolare nelle infrastrutture pubbliche, che il Paese dovra' affrontare per l'impiego dei prestiti e delle sovvenzioni a fondo perduto connessi all'avvio, nella primavera del 2021, del meccanismo del Recovery Fund. In mancanza, al termine della fase transitoria si porrebbe l'alternativa tra tornare al precedente sistema, rivelatosi inefficiente, oppure protrarre ulteriormente l'efficacia delle misure transitorie, rinviando ancora il ritorno ad una pur necessaria normalita'. A tale riguardo - sottolinea ancora - e' auspicabile che la stabilita' normativa, di cui il mercato ha esigenza, sia comunque raggiunta in tempi relativamente contenuti; in quest'ottica si prospetta con favore la trasformazione di alcuni interventi di carattere transitorio in misure permanenti. Sotto tale aspetto - conclude Dnato - si osserva inoltre che gli attuali interventi si concentrano quasi esclusivamente sulle fasi di selezione del contraente, sebbene occorrerebbe porre attenzione anche alla semplificazione e accelerazione delle fasi di progettazione e di esecuzione. Queste ultime, infatti, incidono maggiormente sui tempi di realizzazione, in particolare, delle opere pubbliche".

