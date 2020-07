Dl semplificazioni: Bankitalia, su appalti puntare a riforma in tempi brevi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Donato, sottolineando "le caratteristiche innovative del provvedimento e il suo rilevante impatto sul sistema degli appalti pubblici", osserva che "i suoi effetti reali si potranno, in ogni caso, valutare compiutamente non appena si potra' disporre di informazioni statistiche di adeguata analiticita' sull'evoluzione degli appalti pubblici nei prossimi mesi"

Sulla "questione relativa ai rischi sottesi a questa fase transitoria in cui va affrontato e ben ponderato il rapporto tra efficienza e legalita'", il rappresentante della Banca d'Italia ricorda "la diffusa consapevolezza che investire sul versante della semplificazione, della digitalizzazione, dell'organizzazione, della trasparenza, della professionalita' delle stazioni appaltanti costituisce un riconosciuto presidio per contrastare la 'maladministration' e, quindi, per accrescere la tutela della legalita' nel settore. In concreto, un efficace strumento contro la corruzione e' sicuramente rappresentato dal monitoraggio del flusso del procurement pubblico, da parte dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione e delle altre Autorita' competenti, che dovrebbe puntare sullo sviluppo delle tecnologie digitali e sulle metodologie di analisi statistica".

