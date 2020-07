Dl Semplificazioni: Ance, a rischio la trasparenza del mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Molte misure sono positive ma alcune norme sui lavori pubblici rischiano di alterare per sempre la concorrenza e la trasparenza del mercato e manca un vero piano di rigenerazione urbana. E' questa la posizione dell'Ance espressa in audizione al Senato presso le commissioni 1? (Affari costituzionali) e 8? (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato sul Dl Semplificazioni. Tra i provvedimenti maggiormente positivi, oltre a una serie di misure puntuali e di dettaglio, c'e' da segnalare in particolare la nuova disciplina del danno erariale o della volonta' di rivedere i parametri dell'abuso d'ufficio. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, invece di intervenire sulle procedure a monte della gara, dove, secondo le analisi Ance, si concentra il 70% delle cause di blocco delle opere, la scelta e' stata quella di sacrificare la gara. Una scelta, quella basata sull'esaltazione del "Modello Genova", che vede l'Ance fortemente contraria perche', piuttosto che una semplificazione, si determina una larghissima deregolamentazione del settore, con conseguente chiusura del

