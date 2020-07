Dl Semplificazioni: Ance, a rischio la trasparenza del mercato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Preoccupa per l'Ance, nel sottosoglia, l'assenza di pubblicita' di tali procedure, che rende privo di significato il principio di rotazione degli invitati - solo enunciato e mai declinato - ed annulla la possibilita', per le imprese, di presentare offerta in raggruppamento temporaneo, con grave nocumento per le chance di partecipazione delle Mpmi. Per l'associazione costruttori occorre quindi introdurre l'obbligo di avviso, che renda noto l'avvio della procedura

Criticita' presenti anche nel soprasoglia, dove l'assoluta assenza di pubblicita' e' ancora piu' grave, considerati gli importi. Secondo le stime dell'Ance l'importo delle opere che rischia di entrare nella deregolamentazione istituzionalizzata dal decreto-legge, in particolare per appalti sopra soglia europea, ammonta a circa 94 miliardi di euro (51 miliardi per effetto dell'articolo 2, 42 miliardi per effetto dell'articolo 9 e un miliardo per effetto dell'articolo 11), un importo colossale, che corrisponde a 4

anni di investimenti in opere pubbliche. ler

