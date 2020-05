Dl scuola: ok Senato a fiducia con 148 si', passa al Senato

Pesco (M5S), da Lega accuse pretestuose su esame emendamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mag - L'Aula del Senato ha accolto la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del decreto legge Scuola, con 148 voti favorevoli e 87 contrari (nessun astenuto). Il provvedimento con le misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato passa ora all'esame della Camera. Il Dl deve essere convertito in legge entro il 7 giugno e sara' all'esame dell'assemblea di Montecitorio dal 3

Commentando il passaggio in commissione Bilancio del testo, il presidente della Commissione, Daniele Pesco (M5S), ha puntualizzato: "Non e' mio costume intervenire su polemiche sterili, a maggior ragione in un momento complicato come quello che stiamo vivendo e che ci vede impegnati in Parlamento a fornire risposte all'emergenza Coronavirus. Purtroppo pero' mi corre l'obbligo di respingere al mittente le pretestuose accuse della Lega a proposito della gestione degli emendamenti al Dl Scuola nella Commissione che presiedo. La Commissione ha svolto il compito che le e' assegnato, cioe' prendere atto delle indicazioni della Ragioneria dello Stato a proposito della mancanza di copertura di alcune proposte di correzione. Il lavoro e' stato complesso e si e' svolto nel piu' totale rispetto di questo mandato. Invito pertanto i partiti di opposizione a impegnarsi di piu' nel trovare proposte sostenibili dal punto di vista finanziario invece di lanciare accuse in modo cosi' goffo e sgangherato".

Bof

(RADIOCOR) 28-05-20 17:58:49 (0538)PA 5 NNNN