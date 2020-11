Dl ristori: Upb, dati tracciatori e terapie intensive non uniformi tra Regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - Dai dati disponibili sul tracciamento "emerge che il personale complessivo delle Regioni dedicato al contact-tracing e' pari a 10.458 unita', corrispondenti a 1,7 tracciatori per 10.000 abitanti, un livello superiore alla soglia minima fissata in 1 tracciatore per 10.000 abitanti, ma la frequenza e' molto diversa tra le Regioni e in alcune resta inferiore all'obiettivo". E' una delle evidenze riportate dall'Upb nella sua memoria sul Dl ristori per quanto riguarda il settore sanitario, "anche se si sottolinea nel documento presentato alle commissioni Bilancio e Finanze - le informazioni sulla realizzazione delle misure di riorganizzazione e consolidamento dei Servizi sanitari regionali nel periodo della pandemia sono difficili da reperire, frammentarie e spesso non pubblicate da fonti ufficiali, si e' provato a riportare alcune evidenze preliminari su quanto e' stato realizzato". L'Upb rileva inoltre che "i posti letto in terapia intensiva sono aumentati, nei recenti mesi, in quasi tutte le Regioni e a livello nazionale hanno raggiunto la frequenza di 13,4 posti letto per 100.000 abitanti, rispetto all'obiettivo di 14 posti letto indicato dal decreto di maggio. Anche in questo caso il risultato non e' uniforme tra le Regioni e nella maggior parte dei casi non e' stato completato lo sforzo per raggiungere il target. Quanto al rafforzamento della dotazione di personale, al 23 ottobre 2020 erano state reclutate 36.300 unita', di cui 7.650 medici, 16.500 infermieri, 7.739 operatori socio-sanitari e 57 assistenti sociali, secondo dati resi noti dal Ministero della Salute".

