Dl Ristori bis: RT, nuovo stop scadenze tributarie da 549 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - Vengono sospesi anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sempre a novembre per i lavoratori privati dei settori colpiti e per i datori di lavoro di Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta. Il calcolo ha tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31% e delle agevolazioni delle regioni meridionali. L'effetto finanziario e' di 206 milioni, che saranno recuperati nel 2021.

I versamenti tributari e contributivi in scadenza entro il 21 dicembre o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019, che vengono effettuati senza sanzioni e interessi, e nella misura ridotta del 40%, generano una perdita complessiva di 14,8 milioni nel 2020, di cui 9,9 milioni per i versamenti tributari, pregressi e correnti, ancora dovuti e di 4,9 milioni per i versamenti contributivi.

bab

(RADIOCOR) 10-11-20 10:07:38 (0195) 5 NNNN