Dl ristori bis: proroga versamenti Isa da 35,8 milioni, Lombardia in testa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - L'estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto al 30 aprile 2021 per i soggetti Isa disposto con il decreto Ristori bis genera un onere di 35,8 milioni nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021. Lo stima la Relazione tecnica al decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La misura riguarda i soggetti Isa che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33% ed e' limitata ai contribuenti che si trovano in Zona rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia); la misura vale anche per i ristoranti in Zona arancione. L'importo di gran lunga maggiore va alla Lombardia ed e' pari a 23,2 milioni, mentre le altre regioni vedono stanziamenti a una sola cifra.

