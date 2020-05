Dl Rilancio: Unione Industriale Torino, non si puo' escludere settore auto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mag - Nel Decreto Rilancio "non possono mancare le misure a sostegno dell'auto. La loro assenza sarebbe indice di una grave miopia, che rischierebbe di far collassare un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese e del nostro territori". Lo ha detto Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino, parlando delle misure richieste al Governo a sostegno del settore automotive. In linea con quanto gia' richiesto dall'Anfia e condiviso da tutte le categorie sindacali, "chiediamo che sia immediatamente previsto un incentivo per l'acquisto di auto e veicoli commerciali in stock da parte di cittadini e imprese: l'immobilizzazione delle vetture nei concessionari, infatti, rischia di rallentare la ripresa delle attivita' produttive, con le prevedibili ricadute economiche e sociali". Inoltre, per coniugare le esigenze ambientali e commerciali con quelle della filiera, "servono incentivi per l'acquisto di vetture eco-compatibili, sia di livello alto, sia per quanto riguarda quelle di fascia piu' bassa, che in particolare include i modelli prodotti nel nostro Paese", ha detto Gallina, ricordando che in Piemonte operano circa 750 imprese automotive, pari al 35% dell'intero comparto nazionale, con oltre 70.000 occupati diretti e indiretti e un fatturato che, prima dell'emergenza, costituiva circa il 40% di quello totale del settore. A seguito dell'emergenza, attualmente i lavoratori meccanici in cassa integrazione nel nostro territorio sono circa 50.000. "Il futuro dell'automotive si decide ora, per questo serve una visione complessiva di politica industriale e un progetto di sviluppo a lungo termine. Se oggi il Governo perdesse l'occasione di inserire incentivi alla domanda, potremmo non essere in grado di attenuare l'impatto di questa crisi", ha detto.

Ars

(RADIOCOR) 13-05-20 19:51:05 (0759)SAN 5 NNNN