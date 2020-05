Dl rilancio: Patuanelli, apprezzamento dei costruttori Ue a superbonus

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - "Apprendo con grande soddisfazione l'apprezzamento del Superbonus 110% da parte delle associazioni europee delle imprese, degli artigiani delle costruzioni e dei proprietari immobiliari". Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in un post sul suo profilo Facebook. "Oggi - aggiunge - hanno infatti espresso, attraverso un comunicato, il loro sostegno a questa misura che abbiamo realizzato per il rilancio dell'economia del Paese, definendola un esempio per tutta l'Europa e chiedendone l'adozione da parte di tutti i Paesi". Nel comunicato congiunto firmato da Fiec, Ebc (costruttori) e Uipi (proprietari immobiliari) si indica il Superbonus come "uno strumento utile per favorire una ripresa green nei settori dell'edilizia e delle costruzioni assegnando incentivi per le famiglie e le aziende". "Nel contesto del Green Deal - prosegue la nota citata da Patuanelli - gli Stati membri dovrebbero promuovere incentivi fiscali considerati dal nostro settore come uno dei modi piu' efficaci per decidere gli investimenti in riqualificazioni".

fro

(RADIOCOR) 26-05-20 13:34:46 (0255)IMM,INF 5 NNNN