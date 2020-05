Dl Rilancio: Palermo (Anaao), no a premi indistinti tra dirigenti e comparto Ssn

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - 'L'assegnazione indistinta delle risorse premiali, previste all'articolo 2 del Dl Rilancio, tra dirigenza medica e sanitaria e comparto e' un oltraggio'. Ad affermarlo e' Carlo Palermo, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri. 'Sono esattamente 440 milioni a cui le Regioni possono aggiungere fino a ulteriori 250 milioni - precisa Palermo -. Mentre in Regioni come Toscana ed Emilia Romagna si sono raggiunti accordi equilibrati, in Piemonte e Veneto le proposte sono penalizzanti per la Dirigenza. Non si considerano condizioni di partenza differenziate, come un Irpef che pesa per il 20% in piu' per la Dirigenza e la non previsione di un'indennita' di rischio infettivologico che per il comparto pesa per circa 115 euro al mese, quindi limitandoci ai 6 mesi di emergenza circa 700 euro di vantaggio. Dopo la decurtazione per gli oneri previdenziali riflessi e la tassazione fiscale verra' distribuita ai dirigenti dell'Area sanita' una premialita' una tantum che somiglia piu' a una elemosina - spiega Palermo -. Un vero e proprio schiaffo rifilato a quei volti che abbiamo visto su tutti i media segnati dalla stanchezza, dalla sofferenza e dalle lesioni cutanee da uso prolungato delle maschere protettive'.

