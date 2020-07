Dl rilancio: Nevi (Fi), bene ampliamento bonus ricerca e sviluppo aree terremoto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 lug - 'Poco fa la commissione Bilancio della Camera ha approvato all'unanimita' un ulteriore emendamento al Dl rilancio che migliora ancora la norma proposta dal sottoscritto, a nome del gruppo Fi, sul credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo nelle regioni terremotate di Umbria, Marche, Lazio". Lo annuncia in una nota il deputato Raffaele Nevi. "E' stato recepito - spiega - il suggerimento della Ragioneria generale dello Stato e la misura complessiva e' stata ampliata da 73,5 a 106,4 milioni di euro. E' sicuramente una bella notizia che pero' non compensa la nostra delusione per la mancata approvazione delle norme per sbloccare la ricostruzione".

