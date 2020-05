Dl rilancio: Gualtieri, taglio Irap da 4 miliardi per 2 milioni imprese-2

Selezione con calo fatturato non cambiava molto dimensione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Sul taglio Irap, Gualtieri ha spiegato che "se si fanno i conti, si vedra' che la selezione alle sole imprese che presentano un calo di fatturato non avrebbe cambiato in modo significativo le dimensioni dell'intervento, si tratta di un classico intervento a sostegno della domanda", ha detto rispondendo alle domande dei parlamentari sull'abbuono che riguarda tutta la platea delle imprese fino a 250 milioni di fatturato. "Si cerca di definire in modo corretto la modulazione di una misura, ma esistera' sempre il caso che per una ragione o per l'altra non e' perfettamente misurato. Probabilmente esiste solo l'approssimazione e noi cerchiamo di approssimarci il piu' possibile a interventi equi", ha detto.

