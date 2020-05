Dl rilancio: Fedriga (Friuli Venezia Giulia), e' insostenibile per nostre casse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mag - 'Se il Governo vuole chiudere le Regioni, lo dica: si comporta con il decreto-legge "Rilancio" come se non ci fosse stata nessuna interlocuzione precedente. Il fondo di 1,5 miliardi per tutte le Regioni e per le Province autonome e' insostenibile'. E' la dura protesta del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga espressa oggi in Conferenza delle Regioni. 'La nostra Regione - ha ricordato Fedriga - non solo non beneficia dei proventi della tassa di soggiorno e dei fondi alle Province che qualcuno prima di noi ha abolito, ma si vede tolto anche il gettito Irap, non prevedendo le coperture e facendo pagare questa scelta di fatto al Friuli Venezia Giulia. In queste condizioni ci dicano se dobbiamo chiudere la sanita', i servizi sociali e il trasporto pubblico locale'.

Dca

