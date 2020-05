Dl rilancio: Confedilizia, estendere superbonus al 2022 e a seconde case

Condomini in difficolta' a decidere interventi di rilevo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mag - Il superbonus del 110% "va esteso assolutamente di almeno di un altro anno, fino a tutto il 2022, perche' si tratta di lavori rilevanti e il condominio fa fatica a decidere, soprattutto quando si tratta di interventi importanti". Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ascoltato questa mattina dalla Commissione Bilancio della Camera per la conversione del decreto. "Ci sono inoltre difficolta' di approccio ai Comuni per le autorizzazioni - ha proseguito - e ci sono provvedimenti attuativi da attendere, come la 'consueta' circolare delle Entrate". "Tutto questo - ha ribadito Spaziani Testa - ci porta a considerare che la estensione almeno al 2022 sia assolutamente necessaria". "Poi - ha aggiunto - c'e' il tema delle cosiddette seconde case: e' bene che il beneficio sia esteso anche a tutti gli edifici unifamiliari che non siano abitazioni principali, anche l'ecobonus e non solo il sismabonus".

